Планируют ли США выводить войска из Европы: ответ Рютте

Как отметил Рютте, Вашингтон ожидает, что европейские и канадские союзники будут тратить гораздо больше на собственную оборону, в связи с чем страны-члены НАТО должны "достичь всех тех целей в области сил и средств и закрыть пробелы".

"...чтобы быть уверенными, что мы также сможем бороться с русскими, если они попытаются напасть на нас через три-пять лет, а также сравняться с Соединенными Штатами. И я думаю, что это справедливо", - добавил он.