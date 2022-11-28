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Чи планують скорочувати комендантську годину у Києві: відповідь Кличка

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Комендантську годину у Києві поки не будуть скорочувати. Рішення про зміну її тривалості буде прийматися разом з військовими.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Києва Віталій Кличко.

Міський голова пояснив, що комендантська година запроваджена для безпеки самих жителів. Рішення про зміну тривалості приймає міська влада з Радою оборони міста, враховуючи рекомендації військових.

"Поки що обговорення щодо збільшення чи зменшення комендантської години не було. Ми це питання поки не розглядали, бо воно не є актуальним", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, мер столиці в інтерв'ю також поставив крапку у питанні евакуації з Києва. За словами Кличка, повної евакуації не буде, але можливий переїзд деяких жителів у передмістя.

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КиївВіталий КличкоКомендантська година