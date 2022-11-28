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Планируют ли сокращать комендантский час в Киеве: ответ Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Комендантский час в Киеве пока не будут сокращать. Решение об изменении его продолжительности будет приниматься вместе с военными.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Городской глава объяснил, что комендантский час введен для безопасности самих жителей. Решение об изменении продолжительности принимают городские власти с Советом обороны города, учитывая рекомендации военных.

"Пока обсуждения по увеличению или уменьшению комендантского часа не было. Мы этот вопрос пока не рассматривали, потому что он не актуален", - отметил Кличко.

Напомним, мэр столицы в интервью также поставил точку в вопросе эвакуации из Киева. По словам Кличко, полной эвакуации не будет, но возможен переезд некоторых жителей в пригород.

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КиевВиталий КличкоКомендантский час