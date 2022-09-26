Чи планують у Росії вводити військовий стан: відповідь Пєскова

"Жодних рішень про введення військового стану в будь-яких регіонах поки не приймалося", - заявив він.

Пєсков додав, що рішень щодо закриття кордонів для чоловіків через мобілізацію також поки що немає.

Варто зазначити, що за кілька днів до оголошення Путіним мобілізації його речник Дмитро Пєсков заявляв, що такого рішення очікувати не варто.

Пізніше він пояснив свою відповідь тим, що йому поставили питання "про повну мобілізацію", а не часткову.