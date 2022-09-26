UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи планують у Росії вводити військовий стан: відповідь Пєскова

Фото: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Кремлі поки що не ухвалювали рішень про введення воєнного стану на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря Путіна Дмитра Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

"Жодних рішень про введення військового стану в будь-яких регіонах поки не приймалося", - заявив він.

Пєсков додав, що рішень щодо закриття кордонів для чоловіків через мобілізацію також поки що немає.

Варто зазначити, що за кілька днів до оголошення Путіним мобілізації його речник Дмитро Пєсков заявляв, що такого рішення очікувати не варто.

Пізніше він пояснив свою відповідь тим, що йому поставили питання "про повну мобілізацію", а не часткову.

Нагадаємо, у середу, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні. Після цього глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що закликати заплановано до 300 тисяч росіян.

За даними українського Генштабу, новомобілізованих росіян уже розпочали відправляти на фронт без підготовки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація