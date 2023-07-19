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Чи планується відключення світла через спеку: відповідь "Укренерго"

Фото: голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький (facebook com vladimir kudrytskyi)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні значно зросло навантаження на енергосистему, проте введення обмежень на використання електроенергії через спеку не планується.

Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, в "Укренерго" дуже ретельно слідкують за прогнозом погоди та розуміють, яким саме буде споживання.

"Ми його прогнозуємо досить непогано: похибка десь 0,5-1%. Поки що ми не плануємо ніяких обмежень", - йдеться у заяві.

Кудрицький підкреслив, що навантаження на енергосистему зростає під час спеки.

Імпорт електроенергії

В "Укренерго" пояснили, що збільшення споживання є еквівалентом одного-двох атомних блоків. Це викликає доволі серйозне навантаження на енергосистему.

Кудрицький пояснив, що є ресурс, яким можна це покрити. Мова йде про імпорт електроенергії.

"Наше з'єднання з Європою дає можливість імпортувати 1200 МВт, це потужність більш одного атомного блоку в еквіваленті", - пояснив Кудрицький.

Треба економити

Українцям потрібно більш ощадливо ставитися до використання енергоресурсів, а особливо у вечірні години.

Не треба розважливо ставитися до кондиціонування приміщення, а можливо і трошки пожертвувати власним комфортом.

Відключення світла

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповідав, що відключення світла для населення в Україні можливе у літній пік споживання у липні-серпні. Потужності в енергосистемі замало, і промисловим підприємствам вже урізали ліміти.

"І чим спекотніше, тим більше зростає цей дефіцит. Липень і серпень є піком, кінець липня та перші два тижні серпня є літнім піком споживання. І він в Україні останніми роками був таким самим високим, як зимовий", - додав експерт.

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УкренергоЕлектроенергія