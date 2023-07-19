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Планируется ли отключение света из-за жары: ответ "Укрэнерго"

Фото: председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (facebook com vladimir kudrytskyi)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине значительно возросла нагрузка на энергосистему, однако введение ограничений на использование электроэнергии из-за жары не планируется.

Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в "Укрэнерго" очень тщательно следят за прогнозом погоды и понимают, каким именно будет потребление.

"Мы его прогнозируем достаточно неплохо: погрешность где-то 0,5-1%. Пока мы не планируем никаких ограничений", - говорится в заявлении.

Кудрицкий подчеркнул, что нагрузка на энергосистему возрастает во время жары.

Импорт электроэнергии

В "Укрэнерго" объяснили, что увеличение потребления является эквивалентом одного-двух атомных блоков. Это вызывает довольно серьезную нагрузку на энергосистему.

Кудрицкий пояснил, что есть ресурс, которым можно это покрыть. Речь идет об импорте электроэнергии.

"Наше соединение с Европой дает возможность импортировать 1200 МВт, это мощность более одного атомного блока в эквиваленте", - пояснил Кудрицкий.

Надо экономить

Украинцам нужно более экономно относиться к использованию энергоресурсов, а особенно в вечерние часы.

Не надо рассудительно относиться к кондиционированию помещения, а возможно и немножко пожертвовать собственным комфортом.

Отключение света

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказывал, что отключение света для населения в Украине возможно в летний пик потребления в июле-августе. Мощности в энергосистеме мало, и промышленным предприятиям уже урезали лимиты.

"И чем жарче, тем больше растет этот дефицит. Июль и август является пиком, конец июля и первые две недели августа являются летним пиком потребления. И он в Украине в последние годы был таким же высоким, как зимний", - добавил эксперт.

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