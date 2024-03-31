Чи планує Вірменія вступати до НАТО: відповідь глави МЗС

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян відповів, чи планує Вірменія вступати до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Todo Noticias.
"Ми вже співпрацюємо з НАТО, беремо участь в операціях з підтримки миру в Афганістані, збільшуємо присутність у Косові, це форма співпраці. Якщо ви маєте на увазі про намір вступити до НАТО, то ні. Це не те питання, яке сьогодні стоїть на порядку денному. Вірменії", - відповів Мірзоян
Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян вважав за неможливе вступ країни до НАТО.
До речі, Вірменія у 2023 році взяла участь у військових навчаннях НАТО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.