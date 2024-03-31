Чи планує Вірменія вступати до НАТО: відповідь глави МЗС

"Ми вже співпрацюємо з НАТО, беремо участь в операціях з підтримки миру в Афганістані, збільшуємо присутність у Косові, це форма співпраці. Якщо ви маєте на увазі про намір вступити до НАТО, то ні. Це не те питання, яке сьогодні стоїть на порядку денному. Вірменії", - відповів Мірзоян