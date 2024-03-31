RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Планирует ли Армения вступать в НАТО: ответ главы МИД

Фото: министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ответил, планирует ли Армения вступать в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Todo Noticias.

"Мы уже сотрудничаем с НАТО, участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличиваем присутствие в Косово, это форма сотрудничества. Если вы имеете в виду о намерении вступить в НАТО, то нет. Это не тот вопрос, который сегодня стоит на повестке дня Армении", - ответил Мирзоян

 

 

Армения и НАТО

Ранее мы писали, что премьер-министр Армении Никола Пашинян считал невозможным вступление страны в НАТО.

К слову, Армения в 2023 году поучаствовала в военных учениях НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОАрмения