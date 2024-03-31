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Чи планує Вірменія вступати до НАТО: відповідь глави МЗС

Єреван, Неділя 31 березня 2024 23:33
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Чи планує Вірменія вступати до НАТО: відповідь глави МЗС Фото: міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян відповів, чи планує Вірменія вступати до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Todo Noticias.

"Ми вже співпрацюємо з НАТО, беремо участь в операціях з підтримки миру в Афганістані, збільшуємо присутність у Косові, це форма співпраці. Якщо ви маєте на увазі про намір вступити до НАТО, то ні. Це не те питання, яке сьогодні стоїть на порядку денному. Вірменії", - відповів Мірзоян

Вірменія та НАТО

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян вважав за неможливе вступ країни до НАТО.

До речі, Вірменія у 2023 році взяла участь у військових навчаннях НАТО.

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