Планирует ли Армения вступать в НАТО: ответ главы МИД
Фото: министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян (GettyImages)
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ответил, планирует ли Армения вступать в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Todo Noticias.
"Мы уже сотрудничаем с НАТО, участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличиваем присутствие в Косово, это форма сотрудничества. Если вы имеете в виду о намерении вступить в НАТО, то нет. Это не тот вопрос, который сегодня стоит на повестке дня Армении", - ответил Мирзоян
Армения и НАТО
Ранее мы писали, что премьер-министр Армении Никола Пашинян считал невозможным вступление страны в НАТО.
К слову, Армения в 2023 году поучаствовала в военных учениях НАТО.
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