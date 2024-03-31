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Планирует ли Армения вступать в НАТО: ответ главы МИД

Ереван, Воскресенье 31 марта 2024 23:33
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Планирует ли Армения вступать в НАТО: ответ главы МИД Фото: министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ответил, планирует ли Армения вступать в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Todo Noticias.

"Мы уже сотрудничаем с НАТО, участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличиваем присутствие в Косово, это форма сотрудничества. Если вы имеете в виду о намерении вступить в НАТО, то нет. Это не тот вопрос, который сегодня стоит на повестке дня Армении", - ответил Мирзоян

Армения и НАТО

Ранее мы писали, что премьер-министр Армении Никола Пашинян считал невозможным вступление страны в НАТО.

К слову, Армения в 2023 году поучаствовала в военных учениях НАТО.

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