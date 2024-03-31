Планирует ли Армения вступать в НАТО: ответ главы МИД

"Мы уже сотрудничаем с НАТО, участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличиваем присутствие в Косово, это форма сотрудничества. Если вы имеете в виду о намерении вступить в НАТО, то нет. Это не тот вопрос, который сегодня стоит на повестке дня Армении", - ответил Мирзоян