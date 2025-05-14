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Чи планує РФ переговори з Келлогом і Віткоффом у Стамбулі: у Путіна дали відповідь

Москва, Середа 14 травня 2025 18:59
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Чи планує РФ переговори з Келлогом і Віткоффом у Стамбулі: у Путіна дали відповідь Фото: Дмитро Пєсков, прессекретар Кремля (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії поки що немає планів контактувати зі спецпредставниками президента США Кітом Келлогом і Стівом Віткоффом у Стамбулі.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі "Інтерфаксу" заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

"Ні. Поки що не планується контактів із ними (Віткоффом і Келлогом - ред.)", - розповів він.

Віткофф і Келлог поїдуть до Стамбула

Нагадаємо, представники України та Росії завтра, 15 травня, можуть провести переговори в Стамбулі. Чиновники РФ поки не розкривають, хто саме представлятиме країну-агресора на переговорах.

При цьому президент США Дональд Трамп учора, 13 травня, розповів, що до Стамбула на переговори поїде держсекретар США Марко Рубіо та інші американські чиновники.

CNN і Reuters із посиланням на власні джерела писало, що до Стамбула також вирушать спецпредставники президента США Кіт Келлог і Стів Віткофф.

Уже сьогодні сам Віткофф розповів, що він із Рубіо поїде до Стамбула тільки в п'ятницю, 16 травня.

Детальніше про те, що відомо про можливі переговори України і Росії, - в матеріалі РБК-Україна.

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