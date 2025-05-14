Запізняться на перемовини? Стало відомо, коли Віткофф та Рубіо прибудуть у Стамбул

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо прибудуть до Стамбулу, Туреччина, у п'ятницю, 16 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Reuters Філа Стюарта у Twitter.

Як пише видання, Віткофф сказав журналістам, що він разом з Рубіо у п'ятницю вирушать у Стамбул на переговори щодо Росії та України. Він також зауважив, що поки що неясно, чи буде російський диктатор Володимир Путін присутній на запланованих переговорах.

ЗМІ також пишуть, що за словами Віткоффа, те, що участь Путіна залишається невизначеною, додає шару непередбачуваності до переговорів.

Однак варто зауважити, що можливі переговори між Україною та Росією у Стамбулі заплановані на четвер, 15 травня.

Перемовини у Стамбулі

Після завершення оголошеного Володимиром Путіним триденного "перемир’я з 8 по 11 травня, Україна разом з європейськими партнерами з "Коаліції рішучих" поставили Росії вимогу: з 12 травня має стартувати повноцінне 30-денне припинення вогню. У разі відмови, Європейський Союз пригрозив новим пакетом жорстких санкцій проти Москви.

У відповідь Путін заявив, що Москва не приймає ультиматумів і запропонував відновити мирні переговори в Стамбулі 15 травня. Туреччина погодилась стати посередником на цих перемовинах.

Хто буде на перемовинах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що згоден на прямі перемовини з Путіним особисто.

Також президент США Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість поїздки до Стамбула для участі в переговорах на вищому рівні, якщо вони відбудуться. Однак згодом він сказав, що на перемовинах України та Росії буде присутній держсекретар США Марко Рубіо.

Сьогодні ж Трамп знову анонсував "непогані" новини щодо припинення війни Росії проти України.