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Планирует ли РФ переговоры с Келлогом и Уиткоффом в Стамбуле: у Путина дали ответ

Москва, Среда 14 мая 2025 18:59
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Планирует ли РФ переговоры с Келлогом и Уиткоффом в Стамбуле: у Путина дали ответ Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У России пока нет планов контактировать со спецпредставителями президента США Китом Келлогом и Стивом Уиткоффом в Стамбуле.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии "Интерфаксу" заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Нет. Пока не планируется контактов с ними (Уиткоффом и Келлогом - ред.)", - рассказал он.

Уиткофф и Келлог поедут в Стамбул

Напомним, представители Украины и России завтра, 15 мая, могут провести переговоры в Стамбуле. Чиновники РФ пока не раскрывают, кто именно будет представлять страну-агрессора на переговорах.

При этом президент США Дональд Трамп вчера, 13 мая, рассказал, что в Стамбул на переговоры поедет госсекретарь США Марко Рубио и другие американские чиновники.

CNN и Reuters со ссылкой на собственные источники писало, что в Стамбул также отправятся спецпредставители президента США Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Уже сегодня сам Уиткофф рассказал, что он с Рубио поедет в Стамбул только в пятницу, 16 мая.

Детальнее о том, что известно о возможных переговорах Украины и России, - в материале РБК-Украина.

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