Планирует ли РФ переговоры с Келлогом и Уиткоффом в Стамбуле: у Путина дали ответ
У России пока нет планов контактировать со спецпредставителями президента США Китом Келлогом и Стивом Уиткоффом в Стамбуле.
Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии "Интерфаксу" заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Нет. Пока не планируется контактов с ними (Уиткоффом и Келлогом - ред.)", - рассказал он.
Уиткофф и Келлог поедут в Стамбул
Напомним, представители Украины и России завтра, 15 мая, могут провести переговоры в Стамбуле. Чиновники РФ пока не раскрывают, кто именно будет представлять страну-агрессора на переговорах.
При этом президент США Дональд Трамп вчера, 13 мая, рассказал, что в Стамбул на переговоры поедет госсекретарь США Марко Рубио и другие американские чиновники.
CNN и Reuters со ссылкой на собственные источники писало, что в Стамбул также отправятся спецпредставители президента США Кит Келлог и Стив Уиткофф.
Уже сегодня сам Уиткофф рассказал, что он с Рубио поедет в Стамбул только в пятницу, 16 мая.
Детальнее о том, что известно о возможных переговорах Украины и России, - в материале РБК-Украина.
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