Чи планує Міненерго підвищувати тариф на світло: відповідь Галущенка

Тарифи на світло

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії, холодної води та інших послуг.

Наразі тариф на світло становить 4,32 грн/кВт-год. Водночас ті, хто мають двозонні лічильники можуть сплачувати за електроенергію менше, оскільки з 23:00 до 07:00 тариф становить 2,16 грн/кВт-год.

Окремо додамо, що нещодавно мережею ширилась інформація про нібито введення графіків відключення газу через припинення транзиту газу Росії територією України, але це був фейк.

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