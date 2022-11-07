Чи планує Фінляндія розмістити ядерну зброю після вступу до НАТО: відповідь президента

Президент Фінляндії Саулі Нійністе виключив ймовірність розміщення ядерної зброї на території його країни після вступу до НАТО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yle.
Висловлюючи свою позицію щодо дебатів про ядерні сили стримування НАТО, Нійністе заявив, що його країна не має наміру розміщувати ядерну зброю на своїй території. Водночас наразі немає й тих, хто б цього пропонував Фінляндії.
Президент зауважив, що ядерна зброя є невід'ємною частиною стримування НАТО та інструментом профілактики.
За словами Нійністе, ядерну війну не можна виграти та ніколи не слід вести.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Фінляндія та Швеція, заради вступу до НАТО, вирішили все ж відмовитись від підтримки курдів, що було головною умовою схвалення з боку Туреччини.
Тим часом головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден підтримав розміщення ядерної зброї на території королівства.
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