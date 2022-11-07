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Планирует ли Финляндия разместить ядерное оружие после вступления в НАТО: ответ президента

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Понедельник 07 ноября 2022 11:42
Планирует ли Финляндия разместить ядерное оружие после вступления в НАТО: ответ президента Фото: Саули Нийнисте, президент Финляндии (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Финляндии Саули Нийнисте исключил возможность размещения ядерного оружия на территории его страны после вступления в НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Выражая свою позицию по поводу дебатов о ядерных силах сдерживания НАТО, Нийнисте заявил, что его страна не намерена размещать ядерное оружие на своей территории. В то же время, пока нет и тех, кто бы этого предлагал Финляндии.

Президент отметил, что ядерное оружие является неотъемлемой частью сдерживания НАТО и инструментом профилактики.

По словам Нийнисте, ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует вести.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Финляндия и Швеция, ради вступления в НАТО, решили все же отказаться от поддержки курдов, что было главным условием одобрения со стороны Турции.

Тем временем главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден поддержал размещение ядерного оружия на территории королевства.

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