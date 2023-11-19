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Чи підвищуватимуть в Україні тарифи на світло з 1 січня: відповідь Міненерго

Фото: у Міненерго відповіли, чи підвищуватимуть в Україні тарифи на світло з 1 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українська влада не підвищуватиме тарифи на електроенергію з 1 січня. Наразі фейки про зростання цін поширюють у мережі.

Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

У відомстві зазначили, що ЗМІ та Telegram-канали з посиланням на інтерв'ю голови Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтина Ущаповського, почали писати про нібито підвищення тарифу на світло з 1 січня 2024 року.

"Міненерго офіційно повідомляє, що підвищення тарифів для населення поки не передбачається", - наголосили в Міненерго.

За даними міністерства, джерелом фейкової інформації, яка з'явилася у мережі, є росіяни. Таким чином вони намагаються посіяти страх та паніку у суспільстві.

Тому у відомстві закликали не підігрувати російським інформаційно-психологічним операціям.

Нагадаємо, 1 липня в Україні значно підняли тарифи на світ для бізнесу. Рішенням НКРЕКП було збільшено граничну ціну.

Також РБК-Україна пояснювало, що українці можуть перейти на двозонний чи тризонний тариф, щоб платити за світло менше.

 

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