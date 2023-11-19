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Будут ли в Украине повышать тарифы на свет с 1 января: ответ Минэнерго

Фото: в Минэнерго ответили, будут ли в Украине повышать тарифы на свет с 1 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские власти не будут повышать тарифы на электроэнергию с 1 января. Сейчас фейки о росте цен распространяют в сети.

Об этом сказано в заявлении Министерства энергетики Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

В ведомстве отметили, что СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на интервью главы Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Константина Ущаповского начали писать о якобы повышении тарифа на свет с 1 января 2024 года. 

"Минэнерго официально сообщает, что повышение тарифов для населения пока не предвидится", - подчеркнули в Минэнерго. 

По данным министерства, источником фейковой информации, которая появилась в сети, являются россияне. Таким образом они пытаются посеять страх и панику в обществе. 

Поэтому в ведомстве призвали не подыгрывать российским информационно-психологическим операциям. 

Напомним, 1 июля в Украине значительно подняли тарифы на свет для бизнеса. Решением НКРЭКУ была увеличена предельная цена. 

Также РБК-Украина объясняло, что украинцы могут перейти на двухзонный или трехзонный тариф, чтобы платить за свет меньше

 

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