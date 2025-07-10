Чи підвищать українцям пенсії цього року: відповідь Мінсоцполітики

"По-перше, основний момент - це те, що у нас індексація передбачена законом. І закон говорить, що індексація проводиться щороку в березні… З нормативної законодавчої точки зору не передбачено її проведення кількох індексацій протягом року", - сказала вона.

За її словами, у Мінсоцполітики будуть дивитися на фінансовий стан. "Якщо ми будемо бачити, що там фінансовий стан саме по страхових коштах буде дозволяти робити якісь додаткові кроки підтримки, ми будемо їх ініціювати. Звичайно, що це питання підтримки з боку уряду", - додала Марчак.

Два види пенсій

Заступниця миністерки нагадала, що взагалі потрібно говорити про дві категорії осіб. "У нас є особи, які отримують свою страхову пенсію. І це пенсія, яка сплачується за рахунок страхових коштів. Це ЄСВ, які сплачую я, чи ви, чи будь-який інший працюючий, працююча людина", - сказала вона.

Марчак повідомила, що це ті пенсії, які ми можемо, як країна, як всі платники податків, забезпечити в солідарній системі нашим співвітчизникам, нинішнім, сьогоднішнім бабусям, дідусям.

А є ще зобов'язання державного бюджету, які стосуються здебільшого спеціальних пенсійних систем.

"І ці спеціальні пенсійні системи - це так звані додаткові пенсійні права, які парламент в різні роки своїми змінами до законодавства пропонував. Ось такі пенсійні системи фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. І, з державного бюджету, я думаю, що навряд чи буде можливість робити додаткові підвищення в цьому році", - констатувала вона.