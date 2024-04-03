Чи фіксує НАТО підготовку Росії до можливого нового наступу: відповідь Столтенберга

У відповідь на питання про те, чи бачать у НАТО підготовку та нарощування збройних сил з боку Росії для нового наступу, що очікується в травні-червні, Столтенберг сказав, що Альянс постійно фіксує нарощування російської військової могутності.

"Ми бачимо, як вони отримують боєприпаси, зброю з Північної Кореї та Ірану, значну кількість зброї та боєприпасів. Ми бачимо, як Росія змогла поставити свою економіку на військову основу. І ми бачимо, як Москва готова платити дуже високу ціну з точки зору людей та матеріалів задля незначних досягнень на полі бою в Україні, практично не шануючи людські життя", - заявив генсек.

Він додав, що це причина того, чому ситуація на лінії фронту така складна. На думку генерального секретаря НАТО, союзники України мають посилити допомогу.

"... це причина, чому нам потрібно робити більше, з боку союзників по НАТО, закривати термінову потребу як у посиленні протиповітряної оборони, так і в посиленні артилерії, а також докладати довгострокові інституційні зусилля щодо створення рамок і структур, переходу від короткострокових пропозицій до довгострокових реальних зобов'язань, багаторічних зобов'язань, щоб забезпечити передбачуваність та стійкість нашої підтримки", - наголосив Столтенберг.