Фиксирует ли НАТО подготовку России к возможному новому наступлению: ответ Столтенберга

В ответ на вопрос о том, видят ли в НАТО подготовку и наращивание вооруженных сил со стороны России для нового наступления в мае-июне, Столтенберг сказал, что Альянс постоянно фиксирует наращивание российского военного могущества.

"Мы видим, как они получают боеприпасы, оружие из Северной Кореи и Ирана, значительное количество оружия и боеприпасов. Мы видим, как Россия смогла поставить свою экономику на военную основу. И мы видим, как Москва готова платить очень высокую цену с точки зрения людей и материалов ради незначительных достижений на поле боя в Украине, практически не уважая человеческие жизни", - заявил генсек.

Он добавил, что это причина того, почему ситуация на линии фронта так сложна. По мнению генерального секретаря НАТО, союзники Украины должны усилить помощь.

"... это причина, почему нам нужно делать больше, со стороны союзников по НАТО, закрывать срочную потребность как в усилении противовоздушной обороны, так и в усилении артиллерии, а также прилагать более долгосрочные институциональные усилия по созданию рамок и структур, переходу от краткосрочных предложений к долгосрочным реальным обязательствам, многолетним обязательствам, чтобы обеспечить предсказуемость и устойчивость нашей поддержки", - подчеркнул Столтенберг.