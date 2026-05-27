Чи підтримують українці участь ЗСУ у захисті країн ЄС від Росії: що показало опитування

Згідно з результатами опитування, понад половина українців схвалюють ідею залучення української армії до захисту низки європейських держав, якщо на них нападе РФ.

Рівень підтримки щодо конкретних країн розподілився таким чином:

Литва: 63% підтримали б, 33% - не підтримали б;

Латвія: 62% підтримали б, 33% - не підтримали б;

Естонія: 61% підтримали б, 33% - не підтримали б;

Молдова: 60% підтримали б, 35% - не підтримали б;

Фінляндія: 59% підтримали б, 33% - не підтримали б;

Польща: 58% підтримали б, 37% - не підтримали б.

Майже три чверті респондентів (73%) переконані, що ЗСУ захищають від російської агресії як свій народ, так і інші народи Європи. Лише 23% вважають, що армія воює виключно за Україну. Соціологи зазначають, що ці показники залишаються ідентичними до тих, що були чотири роки тому.

Думка щодо ролі ЗСУ тісно пов'язана зі ставленням до євроінтеграції. Серед тих, хто проголосував би за вступ України до ЄС, 84% бачать армію як оборонця всієї Європи. Натомість серед противників євроінтеграції таку думку поділяють значно менше людей - 57%.