Чи підтримують німці заборону ультраправої партії "АдН": що говорить опитування

У Німеччині майже половина населення країни підтримує заборону партії "Альтернатива для Німеччини", яку днями визнали правоекстремістською.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild am Sonntag.
На замовлення газети інститут громадської думки Insa провів опитування. Так, після того, як Федеральне відомство з охорони конституції класифікувало партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) як правоекстремістську, майже кожен другий житель країни виступив за її заборону. За такий захід висловилися 48% опитаних, 37% заявили про незгоду з цим кроком, а 15% сказали, що не знають, що думають із цього приводу.
Далі опитування говорить, що переважна більшість німців, а саме 61% - вважають АдН праворадикальною політсилою. Водночас 31% респондентів дотримуються протилежної думки, а ще 8% не змогли визначитися.
Що стосується можливої заборони партії, думки німців щодо одного аспекту розділилися: 35% впевнені, що цей крок допоможе демократії, а 39% вважають його шкідливим для демократичних засад. Для ще 16% такий крок не вплине на ситуацію, а 10% - не знають, чи буде якийсь вплив.
Зазначимо, що 2 травня Федеральне відомство із захисту конституції визнало партію АдН правоекстремістською, що відкрило спецслужбам доступ до розширеного інструментарію нагляду за діяльністю політсили.
Крім того, лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль, який заявив про свій намір обійняти посаду віце-канцлера в майбутньому уряді, наголосив на необхідності серйозно розглянути можливість заборони АдН.
Також ми писали, що вчора держсекретар США Марко Рубіо розкритикував німецьку владу за рішення визнати "Альтернативу для Німеччини" правоекстремістською партією. Він звинуватив офіційний Берлін у стеженні за опозицією, назвавши це "замаскованою тиранією, а не демократією".
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