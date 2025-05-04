Чи підтримують німці заборону ультраправої партії "АдН": що говорить опитування

На замовлення газети інститут громадської думки Insa провів опитування. Так, після того, як Федеральне відомство з охорони конституції класифікувало партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) як правоекстремістську, майже кожен другий житель країни виступив за її заборону. За такий захід висловилися 48% опитаних, 37% заявили про незгоду з цим кроком, а 15% сказали, що не знають, що думають із цього приводу.

Далі опитування говорить, що переважна більшість німців, а саме 61% - вважають АдН праворадикальною політсилою. Водночас 31% респондентів дотримуються протилежної думки, а ще 8% не змогли визначитися.

Що стосується можливої заборони партії, думки німців щодо одного аспекту розділилися: 35% впевнені, що цей крок допоможе демократії, а 39% вважають його шкідливим для демократичних засад. Для ще 16% такий крок не вплине на ситуацію, а 10% - не знають, чи буде якийсь вплив.