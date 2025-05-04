Поддерживают ли немцы запрет ультраправой партии "АдГ": что говорит опрос

В Германии почти половина населения страны поддерживает запрет партии "Альтернатива для Германии", которую на днях признали правоэкстремистской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild am Sonntag.
По заказу газеты институт общественного мнения Insa провел опрос. Так, после того, как Федеральное ведомство по охране конституции классифицировало партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) как правоэкстремистскую, почти каждый второй житель страны выступил за ее запрет. За такую меру высказались 48% опрошенных, 37% заявили о несогласии с этим шагом, а 15% сказали, что не знают, что думают по этому поводу.
Далее опрос говорит, что подавляющее большинство немцев, а именно 61% - считают АдГ праворадикальной политсилой. В то же время 31% респондентов придерживаются противоположного мнения, а еще 8% не смогли определиться.
Что касается возможного запрета партии, мнения немцев по одному аспекту разделились: 35% уверены, что этот шаг поможет демократии, а 39% считают его вредным для демократических основ. Для еще 16% такой шаг не повлияет на ситуацию, а 10% - не знают, будет ли какое-то влияние.
Отметим, что 2 мая Федеральное ведомство по защите конституции признало партию АдГ правоэкстремистской, что открыло спецслужбам доступ к расширенному инструментарию надзора за деятельностью политсилы.
Кроме того, лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль, заявивший о своем намерении занять пост вице-канцлера в будущем правительстве, подчеркнул необходимость серьезно рассмотреть возможность запрета АдГ.
Также мы писали, что вчера госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал немецкую власть за решение признать "Альтернативу для Германии" правоэкстремистской партией. Он обвинил официальный Берлин в слежке за оппозицией, назвав это "замаскированной тиранией, а не демократией".
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