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Чи піде Зеленський на вибори президента: що говорять у його оточенні

Україна, Понеділок 13 січня 2025 09:13
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Чи піде Зеленський на вибори президента: що говорять у його оточенні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Остаточного рішення про участь Володимира Зеленського в майбутніх президентських виборах поки що не ухвалено. Багато чого залежатиме від двох чинників.

Про це йдеться в матеріалі "Усі на вибори? До чого готуються Зеленський, Залужний та інші топ-політики".

Як зазначається в матеріалі, багато чого залежатиме від того, на яких умовах усе-таки закінчиться війна, як ці умови будуть сприйняті суспільством, і хто стане головним конкурентом Зеленського.

У президентській команді є різні думки щодо його участі у виборах. Найближче коло схиляє Зеленського до того, що йти потрібно за будь-яких розкладів. Оточення "другого плану" вважає, що потрібно дивитися на соціологію і вирішувати вже ближче до самих виборів.

Ще один фактор невизначеності - чи піде на вибори ексголовком, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Усі соцопитування - публічні та закриті, що проводилися в період війни - показують його лідерство в електоральних симпатіях. Причому за будь-якого набору кандидатів. Зеленський - на другому місці після нього.

Нагадаємо, рівень довіри до президента Володимира Зеленського поступово знижується. За останній рік він упав приблизно з 75% до 50%. За даними останнього опитування КМІС, у грудні 2024 року Зеленському довіряли 52% респондентів, не довіряли 39%. Соціологи також фіксують загальне падіння довіри до влади.

Зеленський відправив у відставку Залужного в лютому 2024 року. Це рішення знизило рівень довіри українців до президента.

За даними опитувань, проведених на початку 2024 року, Залужному довіряли значно більше українців, ніж Зеленському. Його рейтинг перевищував 90%.

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