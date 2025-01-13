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Пойдет ли Зеленский на выборы президента: что говорят в его окружении

Украина, Понедельник 13 января 2025 09:13
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Пойдет ли Зеленский на выборы президента: что говорят в его окружении Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Окончательное решение об участии Владимира Зеленского в будущих президентских выборах пока не принято. Многое будет зависеть от двух факторов.

Об этом говорится в материале "Все на выборы? К чему готовятся Зеленский, Залужный и другие топ-политики".

Как отмечается в материале, многое будет зависеть от того, на каких условиях все-таки закончится война, как эти условия будут восприняты обществом, и кто станет главным конкурентом Зеленского.

В президентской команде есть разные мнения насчет его участия в выборах. Самый близкий круг склоняет Зеленского к тому, что идти нужно при любых раскладах. Окружение "второго плана" считает, что нужно смотреть на социологию и решать уже ближе к самим выборам.

Еще один фактор неопределенности - пойдет ли на выборы экс-главком, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Все соцопросы - публичные и закрытые, проводившиеся в период войны - показывают его лидерство в электоральных симпатиях. Причем при любом наборе кандидатов. Зеленский - на втором месте после него.

Напомним, уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому постепенно снижается. За последний год он упал примерно с 75% до 50%. По данным последнего опроса КМИС, в декабре 2024 года Зеленскому доверяли 52% респондентов, не доверяли 39%. Социологи также фиксируют общее падение доверия к власти.

Зеленский отправил в отставку Залужного в феврале 2024 года. Это решение снизило уровень доверия украинцев президенту.

По данным опросов, проведенных в начале 2024 года, Залужному доверяли значительно больше украинцев, чем Зеленскому. Его рейтинг превышал 90%.

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