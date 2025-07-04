Чи піде на таке Трамп? Міністр фінансів Канади розкрив секрет уникнення тарифів США

Так, Шампань наголосив на важливості тісної співпраці між Канадою та США для збереження конкурентоспроможності північноамериканського ринку.

Міністр підкреслив, що Канада має особливі економічні відносини з США, оскільки закуповує у них більше товарів, ніж Китай, Японія, Велика Британія та Франція разом узяті. За його словами, це дає Канаді значні переваги у торговельних переговорах.

Зокрема, міністр звернув увагу на критично важливі ресурси, які Канада постачає в США, включно з енергоносіями та алюмінієм, а також на тісну інтеграцію ланцюгів поставок між двома країнами.