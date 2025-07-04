Пойдет ли на такое Трамп? Министр финансов Канады раскрыл секрет избежания тарифов США

Торговые переговоры продолжаются
Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились завершить переговоры до 21 июля 2025 года.
Цель этих переговоров - урегулирование торговых отношений между странами, объем торговли между которыми в прошлом году превысил 900 миллиардов долларов.
Отметим, что Канада отказалась от 3% налога на цифровые услуги для технологических компаний, который вызвал споры во время переговоров. Министр Шампань подчеркнул, что этот налог не будет восстановлен и не будет мешать дальнейшему развитию торговых отношений.
"Для нас это стратегическое решение, поскольку мы хотим достичь всеобъемлющего соглашения с США по безопасности и в экономическом плане", - заявил министр.
Шампань также сообщил, что в отличие от других государств, Канада уже имеет торговое соглашение с США и это дает ей преимущества в переговорах. Речь о торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой, которое Трамп подписал во время своего первого срока.
Сейчас Канада настаивает на отмене абсолютно всех новых тарифов США, введенных во время текущего президентства Трампа.