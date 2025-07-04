Пойдет ли на такое Трамп? Министр финансов Канады раскрыл секрет избежания тарифов США

Так, Шампань отметил важность тесного сотрудничества между Канадой и США для сохранения конкурентоспособности североамериканского рынка.

Министр подчеркнул, что Канада имеет особые экономические отношения с США, поскольку закупает у них больше товаров, чем Китай, Япония, Великобритания и Франция вместе взятые. По его словам, это дает Канаде значительные преимущества в торговых переговорах.

В частности, министр обратил внимание на критически важные ресурсы, которые Канада поставляет в США, включая энергоносители и алюминий, а также на тесную интеграцию цепей поставок между двумя странами.