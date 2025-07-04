Чи піде на таке Трамп? Міністр фінансів Канади розкрив секрет уникнення тарифів США
Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив про можливість укласти з адміністрацією Трампа вигіднішу торговельну угоду, ніж інші країни. Дана заява була зроблена на тлі триваючих переговорів між двома країнами щодо торговельних тарифів і мит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.
Так, Шампань наголосив на важливості тісної співпраці між Канадою та США для збереження конкурентоспроможності північноамериканського ринку.
Міністр підкреслив, що Канада має особливі економічні відносини з США, оскільки закуповує у них більше товарів, ніж Китай, Японія, Велика Британія та Франція разом узяті. За його словами, це дає Канаді значні переваги у торговельних переговорах.
Зокрема, міністр звернув увагу на критично важливі ресурси, які Канада постачає в США, включно з енергоносіями та алюмінієм, а також на тісну інтеграцію ланцюгів поставок між двома країнами.
Торговельні переговори тривають
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп домовилися завершити переговори до 21 липня 2025 року.
Мета цих переговорів - врегулювання торговельних відносин між країнами, обсяг торгівлі між якими минулого року перевищив 900 мільярдів доларів.
Зазначимо, що Канада відмовилася від 3% податку на цифрові послуги для технологічних компаній, який викликав суперечки під час переговорів. Міністр Шампань підкреслив, що цей податок не буде відновлений і не заважатиме подальшому розвитку торговельних відносин.
"Для нас це стратегічне рішення, оскільки ми хочемо досягти всеохоплюючої угоди з США щодо безпеки та в економічному плані", - заявив міністр.
Шампань також повідомив, що на відміну від інших держав, Канада вже має торговельну угоду з США і це дає їй переваги у перемовинах. Мова про торговельну угоду між США, Канадою та Мексикою, яку Трамп підписав під час свого першого терміну.
Нині Канада наполягає на скасуванні абсолютно всіх нових тарифів США, введених під час поточного президентства Трампа.
Нагадаємо, Трамп погрожує запровадити односторонні мита з 9 липня.
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