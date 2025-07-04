ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пойдет ли на такое Трамп? Министр финансов Канады раскрыл секрет избежания тарифов США

Канада, Пятница 04 июля 2025 08:17
UA EN RU
Пойдет ли на такое Трамп? Министр финансов Канады раскрыл секрет избежания тарифов США Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о возможности заключить с администрацией Трампа более выгодное торговое соглашение, чем другие страны. Данное заявление было сделано на фоне продолжающихся переговоров между двумя странами относительно торговых тарифов и пошлин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Так, Шампань отметил важность тесного сотрудничества между Канадой и США для сохранения конкурентоспособности североамериканского рынка.

Министр подчеркнул, что Канада имеет особые экономические отношения с США, поскольку закупает у них больше товаров, чем Китай, Япония, Великобритания и Франция вместе взятые. По его словам, это дает Канаде значительные преимущества в торговых переговорах.

В частности, министр обратил внимание на критически важные ресурсы, которые Канада поставляет в США, включая энергоносители и алюминий, а также на тесную интеграцию цепей поставок между двумя странами.

Торговые переговоры продолжаются

Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились завершить переговоры до 21 июля 2025 года.

Цель этих переговоров - урегулирование торговых отношений между странами, объем торговли между которыми в прошлом году превысил 900 миллиардов долларов.

Отметим, что Канада отказалась от 3% налога на цифровые услуги для технологических компаний, который вызвал споры во время переговоров. Министр Шампань подчеркнул, что этот налог не будет восстановлен и не будет мешать дальнейшему развитию торговых отношений.

"Для нас это стратегическое решение, поскольку мы хотим достичь всеобъемлющего соглашения с США по безопасности и в экономическом плане", - заявил министр.

Шампань также сообщил, что в отличие от других государств, Канада уже имеет торговое соглашение с США и это дает ей преимущества в переговорах. Речь о торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой, которое Трамп подписал во время своего первого срока.

Сейчас Канада настаивает на отмене абсолютно всех новых тарифов США, введенных во время текущего президентства Трампа.

Напомним, Трамп угрожает ввести односторонние пошлины с 9 июля.

Подробнее о том, как будут работать пошлины США и как это ударит по ценам в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Канада Дональд Трамп
Новости
РФ ночью запустила 550 дронов и ракет, Киев - основное направление удара: детали обстрела
РФ ночью запустила 550 дронов и ракет, Киев - основное направление удара: детали обстрела
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине