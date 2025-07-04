Пойдет ли на такое Трамп? Министр финансов Канады раскрыл секрет избежания тарифов США
Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о возможности заключить с администрацией Трампа более выгодное торговое соглашение, чем другие страны. Данное заявление было сделано на фоне продолжающихся переговоров между двумя странами относительно торговых тарифов и пошлин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.
Так, Шампань отметил важность тесного сотрудничества между Канадой и США для сохранения конкурентоспособности североамериканского рынка.
Министр подчеркнул, что Канада имеет особые экономические отношения с США, поскольку закупает у них больше товаров, чем Китай, Япония, Великобритания и Франция вместе взятые. По его словам, это дает Канаде значительные преимущества в торговых переговорах.
В частности, министр обратил внимание на критически важные ресурсы, которые Канада поставляет в США, включая энергоносители и алюминий, а также на тесную интеграцию цепей поставок между двумя странами.
Торговые переговоры продолжаются
Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились завершить переговоры до 21 июля 2025 года.
Цель этих переговоров - урегулирование торговых отношений между странами, объем торговли между которыми в прошлом году превысил 900 миллиардов долларов.
Отметим, что Канада отказалась от 3% налога на цифровые услуги для технологических компаний, который вызвал споры во время переговоров. Министр Шампань подчеркнул, что этот налог не будет восстановлен и не будет мешать дальнейшему развитию торговых отношений.
"Для нас это стратегическое решение, поскольку мы хотим достичь всеобъемлющего соглашения с США по безопасности и в экономическом плане", - заявил министр.
Шампань также сообщил, что в отличие от других государств, Канада уже имеет торговое соглашение с США и это дает ей преимущества в переговорах. Речь о торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой, которое Трамп подписал во время своего первого срока.
Сейчас Канада настаивает на отмене абсолютно всех новых тарифов США, введенных во время текущего президентства Трампа.
Напомним, Трамп угрожает ввести односторонние пошлины с 9 июля.
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