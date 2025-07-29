Чи піде Путін на поступки після нових заяв Трампа про дедлайн: оцінка ISW

Президент США Дональд Трамп встановив диктатору РФ Володимиру Путіну новий дедлайн для початку мирних переговорів щодо війни в Україні. Аналітики ISW сумніваються, що Кремль погодиться на поступки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову озвучив вимоги Кремля щодо України, наголосивши, що Москва наполягає на "законному праві" не допустити розширення НАТО та змусити Захід визнати анексію українських територій.

За словами Лаврова, Росія вимагає, аби НАТО повністю відмовився від планів щодо вступу України, а також визнав окупацію Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Аналітики ISW зазначають, що такі заяви є сигналом того, що Кремль не відмовляється від своїх воєнних цілей і активно просуває цю позицію всередині країни - особливо серед молоді.

Для Путіна важливо утримувати ідеологічну підтримку війни, оскільки більшість росіян, згідно з опитуваннями, не підтримають жодної мирної угоди, яка не відповідатиме "денацифікації", демілітаризації та нейтралітету України.

Завищені очікування, які Кремль сам сформував у російському суспільстві, можуть стати пасткою для Путіна.

Навіть якщо Захід і Київ погодяться на переговори, будь-яке рішення, що не відповідатиме максималістським цілям Москви, буде сприйняте як поразка.

"Путін навряд чи піде на якісь поступки у своїх воєнних цілях, хіба що його змусять до цього значні перемоги на полі бою України, оскільки будь-яке переговорне завершення війни, яке не досягне всіх цілей Путіна, поставить під сумнів успіх і, потенційно, мудрість військової кампанії Росії в Україні", - йдеться у звіті.