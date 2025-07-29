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Пойдет ли Путин на уступки после новых заявлений Трампа о дедлайне: оценка ISW

Вторник 29 июля 2025 10:35
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Пойдет ли Путин на уступки после новых заявлений Трампа о дедлайне: оценка ISW Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп установил диктатору РФ Владимиру Путину новый дедлайн для начала мирных переговоров по войне в Украине. Аналитики ISW сомневаются, что Кремль согласится на уступки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь озвучил требования Кремля в отношении Украины, подчеркнув, что Москва настаивает на "законном праве" не допустить расширения НАТО и заставить Запад признать аннексию украинских территорий.

По словам Лаврова, Россия требует, чтобы НАТО полностью отказался от планов по вступлению Украины, а также признал оккупацию Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Аналитики ISW отмечают, что такие заявления являются сигналом того, что Кремль не отказывается от своих военных целей и активно продвигает эту позицию внутри страны - особенно среди молодежи.

Для Путина важно удерживать идеологическую поддержку войны, поскольку большинство россиян, согласно опросам, не поддержат никакого мирного соглашения, которое не будет соответствовать "денацификации", демилитаризации и нейтралитету Украины.

Завышенные ожидания, которые Кремль сам сформировал в российском обществе, могут стать ловушкой для Путина.

Даже если Запад и Киев согласятся на переговоры, любое решение, не соответствующее максималистским целям Москвы, будет воспринято как поражение.

"Путин вряд ли пойдет на какие-то уступки в своих военных целях, разве что его заставят к этому значительные победы на поле боя Украины, поскольку любое переговорное завершение войны, которое не достигнет всех целей Путина, поставит под сомнение успех и, потенциально, мудрость военной кампании России в Украине", - говорится в отчете.

Дедлайн Трампа

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил новый более короткий срок для Владимира Путина до 9 августа для начала переговоров о прекращении войны в Украине.

Вчера, 28 июля Трамп выразил разочарование по поводу отсутствия прогресса и заявил о сокращении ранее установленного 50-дневного лимита из-за нежелания Кремля договариваться.

Новый дедлайн истекает между 7 и 9 августа, ранее Трамп предупреждал, что в случае отсутствия соглашения со 2 сентября на российские товары могут быть введены жесткие 100%-ные тарифы.

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