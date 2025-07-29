Пойдет ли Путин на уступки после новых заявлений Трампа о дедлайне: оценка ISW

Президент США Дональд Трамп установил диктатору РФ Владимиру Путину новый дедлайн для начала мирных переговоров по войне в Украине. Аналитики ISW сомневаются, что Кремль согласится на уступки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь озвучил требования Кремля в отношении Украины, подчеркнув, что Москва настаивает на "законном праве" не допустить расширения НАТО и заставить Запад признать аннексию украинских территорий.

По словам Лаврова, Россия требует, чтобы НАТО полностью отказался от планов по вступлению Украины, а также признал оккупацию Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Аналитики ISW отмечают, что такие заявления являются сигналом того, что Кремль не отказывается от своих военных целей и активно продвигает эту позицию внутри страны - особенно среди молодежи.

Для Путина важно удерживать идеологическую поддержку войны, поскольку большинство россиян, согласно опросам, не поддержат никакого мирного соглашения, которое не будет соответствовать "денацификации", демилитаризации и нейтралитету Украины.

Завышенные ожидания, которые Кремль сам сформировал в российском обществе, могут стать ловушкой для Путина.

Даже если Запад и Киев согласятся на переговоры, любое решение, не соответствующее максималистским целям Москвы, будет воспринято как поражение.

"Путин вряд ли пойдет на какие-то уступки в своих военных целях, разве что его заставят к этому значительные победы на поле боя Украины, поскольку любое переговорное завершение войны, которое не достигнет всех целей Путина, поставит под сомнение успех и, потенциально, мудрость военной кампании России в Украине", - говорится в отчете.