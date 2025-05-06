ua en ru
Вт, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чи піде Мерц на союз із праворадикалами? Політолог пояснив, що стримує нового канцлера

Вівторок 06 травня 2025 09:55
UA EN RU
Чи піде Мерц на союз із праворадикалами? Політолог пояснив, що стримує нового канцлера Фото: Фрідріх Мерц(GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

Новому Канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу буде не просто керувати урядом. Адже у нинішньому бундестазі праворадикали будуть найкрупнішою опозиційною фракцією.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна - "Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні".

У нинішньому складі бундестагу праворадикальна партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) стане найчисленнішою опозиційною фракцією, що ускладнить уникнення контактів з нею для голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца. Особливо з огляду на мінімальну перевагу голосів у парламентської більшості.

"Мерцу буде непросто через те, що, з одного боку, частина його політичної сили вимагає від нього утримувати брандмауер за будь-яку ціну. Але, з іншого боку, зростає вплив середовища, яке заявляє, що брандмауер вже не має такої вагової сили, тож необхідно від нього відмовитися. Це передусім східнонімецькі діячі і різноманітні консервативні публіцисти", - сказав РБК-Україна політолог-міжнародник, аналітик в Західному Інституті в Познані Віктор Савінок.

За його словами, аргументи прихильників скасування "брандмауера" зводяться до двох тез. Перша - АдН не готова до системної роботи в уряді та не має відповідних кадрів, тому її залучення до коаліції призведе до зниження її рейтингів. Друга - участь у владі нібито змусить партію перейти до поміркованішої риторики, як це вже відбувалося з іншими радикальними силами в європейських країнах.

"З обидвома цими аргументами можна дискутувати, особливо із другою частиною, про пом'якшення риторики, тому що ми бачимо, що протягом всієї вже понад 10-річної історії АдН радикалізує свою риторику", – сказав Савінок.

Новий канцлер Німеччини

Цього року в Німеччині відбулися парламентські вибори, за результатами яких перемогу здобув консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), очолюваний Фрідріхом Мерцем.

5 травня ХДС/ХСС уклали коаліційну угоду з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН). Очікується, що вже наступного дня Бундестаг проголосує за обрання Мерца новим канцлером/

Що відомо про Мерца та як він ставиться до України - дізнайтеся у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фрідріх Мерц
NEWS
Під ударом ринок "Барабашово", пожежі, постраждалі: все про наслідки атаки на Харків
Під ударом ринок "Барабашово", пожежі, постраждалі: все про наслідки атаки на Харків
DAILY
Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови
Дмитро Сидоров, Юрій Дощатов Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови