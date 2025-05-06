Чи піде Мерц на союз із праворадикалами? Політолог пояснив, що стримує нового канцлера

Новому Канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу буде не просто керувати урядом. Адже у нинішньому бундестазі праворадикали будуть найкрупнішою опозиційною фракцією.

У нинішньому складі бундестагу праворадикальна партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) стане найчисленнішою опозиційною фракцією, що ускладнить уникнення контактів з нею для голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца. Особливо з огляду на мінімальну перевагу голосів у парламентської більшості.

"Мерцу буде непросто через те, що, з одного боку, частина його політичної сили вимагає від нього утримувати брандмауер за будь-яку ціну. Але, з іншого боку, зростає вплив середовища, яке заявляє, що брандмауер вже не має такої вагової сили, тож необхідно від нього відмовитися. Це передусім східнонімецькі діячі і різноманітні консервативні публіцисти", - сказав РБК-Україна політолог-міжнародник, аналітик в Західному Інституті в Познані Віктор Савінок.

За його словами, аргументи прихильників скасування "брандмауера" зводяться до двох тез. Перша - АдН не готова до системної роботи в уряді та не має відповідних кадрів, тому її залучення до коаліції призведе до зниження її рейтингів. Друга - участь у владі нібито змусить партію перейти до поміркованішої риторики, як це вже відбувалося з іншими радикальними силами в європейських країнах.

"З обидвома цими аргументами можна дискутувати, особливо із другою частиною, про пом'якшення риторики, тому що ми бачимо, що протягом всієї вже понад 10-річної історії АдН радикалізує свою риторику", – сказав Савінок.