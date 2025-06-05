Глава Пентагону впевнений, що НАТО збільшить витрати на оборону до саміту в Гаазі

Країни-члени НАТО виконають вимогу президента США Дональда Трампа щодо значного збільшення оборонних витрат. Це має статися до саміту Альянсу в Гаазі в червні.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає агенство, Трамп вже кілька місяців заявляє, що хоче, щоб союзники по НАТО збільшили інвестиції в оборону до 5% ВВП, порівняно з поточною цільовою позначкою у 2%.

Жодна країна, навіть США, ще не досягла показника 5%, але Гегсет зазначив, що є прогрес у досягненні цієї мети.

"Ми тут, щоб продовжити роботу, розпочату президентом Трампом, а саме зобов’язання щодо 5% (від ВВП) витрат на оборону в цьому Альянсі, що, на нашу думку, станеться. Це має статися до саміту в Гаазі пізніше цього місяця", - сказав глава Пентагону після зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

За словами дипломатів, Європа розуміє, що збільшення витрат на оборону - це ціна забезпечення подальшої відданості США безпеці континенту.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що в Альянсі будуть "значні додаткові інвестиції", а на Гаазькому саміті визначаться з набагато вищим цільовим показником витрат для всіх країн НАТО.

Зазначається, що аби досягти позначки у 5% ВВП витрат на оборону, Рютте запропонував союзникам збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП, а ще 1,5% виділити на інші витрати, пов’язані з безпекою.

Водночас країни все ще розділені щодо термінів таких зобов'язань.

Рютте запропонував досягти нової позначки до 2032 року. Східноєвропейські країни вважають цю дату занадто далекою, але деякі інші вважають занадто ранньою, враховуючи поточні витрати та рівень промислового виробництва Європи.