Пойдет ли Испания на уступки НАТО? Правительство озвучило позицию по расходам на оборону
Испания несмотря на давление НАТО решила оставить расходы на оборону на уровне 2% ВВП. Однако повышение целевого показателя расходов Мадрид поддерживает.
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр обороны Испании пояснила, что Испания придерживается своей целевой цели по расходам на оборону в размере 2% ВВП.
"Мы считаем, что этих 2% достаточно для выполнения обязательств, которые мы взяли на себя", - сказала Роблес.
В то же время она добавила, что Испания не наложит вето на решение НАТО о повышении целевого показателя расходов на оборону во время саммита, который состоится позже в этом месяце в Гааге.
"Важно, чтобы каждая страна была способна достичь целей, которые она сама себе поставила", - отметила министр.
Требование Трампа
Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал страны-члены НАТО за недостаточные расходы на оборону.
В частности он отмечал, что США якобы несут непропорционально большую долю финансового бремени Альянса и требовал, чтобы европейские союзники увеличили собственные оборонные бюджеты.
Американский лидер, в частности, акцентировал на том, что каждая страна должна самостоятельно заботиться о своей безопасности, соблюдая обязательства по расходам на оборону.
По словам главы Пентагона Пита Гегсета, союзники США по НАТО не могут полагаться на Вашингтон в вопросах своей обороны и должны активизировать собственные усилия.
Как отмечал недавно посол США в НАТО Мэтью Уитакер, Штаты ожидают, что НАТО представит шаги по достижению показателя расходов на оборону в размере 5%.
Однако вчера министр обороны США Пит Гегсет выразил уверенность, в том, что НАТО увеличит расходы на оборону до саммита в Гааге.
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