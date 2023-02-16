Чи переможе Україна у війні з Росією: думка європейців

У більшості країн впевненість у перемозі України становить від 60% до 68% (Бельгія 60%, Іспанія 62%, Франція 65% та Нідерланди 68%). Винятками у цьому відношенні є Німеччина та Італія: лише 55% німців та 51% італійців висловлюють віру у перемогу України.

За даними опитування, 68% європейців розцінюють напади на Україну як напад на всю Європу. Частка тих, хто згоден із цим твердженням у кожній державі-члені, коливається від 64% у Бельгії до 79% у Польщі.

У більшості штатів підтримка цього твердження знаходиться в діапазоні від середнього до високого 60% (Бельгія 64%, Франція та Німеччина 65% та Італія 66%). Голландці, поляки та іспанці зі значно більшою ймовірністю підтримають це твердження (Нідерланди 70%, Іспанія 78% та Польща 79%).

Крім того, 62% європейців погоджуються з тим, що українці борються за спільну з ними свободу та процвітання. Частка тих, хто згоден із цим твердженням у кожній державі-члені, коливається від 59% у Німеччині та Італії до 72% у Польщі.

У більшості країн підтримка цього твердження знаходиться в діапазоні від низького до середнього 60% (Бельгія 61%, Франція 62% та Нідерланди 66%). Знову ж таки, Німеччина та Італія є винятками щодо цього: лише 59% у кожній підтримують це твердження. Навпаки, Польща та Іспанія демонструють найвищу частку підтримки цього твердження: Іспанія - 71%, а Польща - 72%.

Три чверті (75%) європейців погоджуються з тим, що лише українці можуть вирішувати, коли вести переговори. Частка тих, хто згоден із цим твердженням у кожній державі-члені, коливається від високих 65% в Італії до 87% у Польщі.

У більшості країн підтримка цього твердження знаходиться в діапазоні 70% (Німеччина 73%, Бельгія та Нідерланди 75% та Іспанія 77%).

Тільки Італія щодо цього падає нижче 70%, при цьому 65% італійців висловлюють згоду. Франція та Польща демонструють найвищий рівень підтримки: 81% французів та 87% поляків згодні із заявою.

Близько 40% європейців вважають санкції проти Росії ефективними; 40% вважають їх неефективними; ще 20% відповіли "не знаю". Частка тих, хто вірить у ефективність санкцій, коливається від 35% у Франції до 59% у Польщі.

Серед тих, хто вважає санкції неефективним інструментом, лідирують німці із 48%. Такої думки дотримуються лише 25% поляків.

Багато європейців у ЄС просто не знають, чи ефективні санкції проти Росії. Частка респондентів, які висловлюють цю невпевненість, найменша у Німеччині та Польщі (16%), а найбільша у Франції (26%).

Загалом 66% європейців вважають, що Росія винна у війні. Близько 13% кажуть, що не знають, тоді як 11% звинувачують США, 5% вказують на НАТО, а ще 5% вбачають провину України.

Частка тих, хто вважає, що Росія несе головну відповідальність, коливається у країнах-членах від 54% в Італії до 88% у Польщі.

Ті, хто не знає, кого звинувачувати, становлять другу за величиною групу в ЄС та в кожній державі-члені окремо (Італія 18%, Польща 6%).

Загалом майже 20% у ЄС та в кожній державі-члені окремо звинувачують у війні США, НАТО чи Україну. Ця група найбільша в Італії (28%) і найменша у Польщі (6%).

"Ця єдність - важливий сигнал. Загальні цінності є наріжним каменем підтримки, що надається Україні ЄС та його державами-членами. Чим довше затягнеться ця війна, тим важливіше для українців знати, що більшість громадян ЄС визнають їх досягнення", - зазначила Ізабель Хоффманн, експерт по Європі фонду Bertelsmann Stiftung.

Опитування було проведено у грудні 2022 року серед 13 тисяч респондентів у всіх 27 країнах-членах ЄС.