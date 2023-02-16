Победит ли Украина в войне с Россией: мнение европейцев

В большинстве стран уверенность в победе Украины составляет от 60% до 68% (Бельгия 60%, Испания 62%, Франция 65% и Нидерланды 68%). Исключениями в этом отношении являются Германия и Италия: только 55% немцев и 51% итальянцев выражают веру в победу Украины.

По данным опроса, 68% европейцев расценивают нападение на Украину как нападение на всю Европу. Доля тех, кто согласен с этим утверждением в каждом государстве-члене, колеблется от 64% в Бельгии до 79% в Польше.

В большинстве штатов поддержка этого утверждения находится в диапазоне от среднего до высокого 60% (Бельгия 64%, Франция и Германия 65% и Италия 66%). Голландцы, поляки и испанцы с гораздо большей вероятностью поддержат это утверждение (Нидерланды 70%, Испания 78% и Польша 79%).

Кроме того, 62% европейцев согласны с тем, что украинцы борются за общую с ними свободу и процветание. Доля тех, кто согласен с этим утверждением в каждом государстве-члене, колеблется от 59% в Германии и Италии до 72% в Польше.

В большинстве стран поддержка этого утверждения находится в диапазоне от низкого до среднего 60% (Бельгия 61%, Франция 62% и Нидерланды 66%). Опять же, Германия и Италия являются исключениями в этом отношении: только 59% в каждой поддерживают это утверждение. Напротив, Польша и Испания демонстрируют самую высокую долю поддержки этого утверждения: Испания - 71%, а Польша - 72%.

Три четверти (75%) европейцев согласны с тем, что только украинцы могут решать, когда вести переговоры. Доля тех, кто согласен с этим утверждением в каждом государстве-члене, колеблется от высоких 65% в Италии до 87% в Польше.

В большинстве стран поддержка этого утверждения находится в диапазоне 70% (Германия 73%, Бельгия и Нидерланды 75% и Испания 77%).

Только Италия в этом отношении падает ниже 70%, при этом 65% итальянцев выражают согласие. Франция и Польша демонстрируют самый высокий уровень поддержки: 81% французов и 87% поляков согласны с заявлением.

Около 40% европейцев считают санкции против России эффективными; 40% считают их неэффективными; еще 20% ответили "не знаю". Доля тех, кто верит в эффективность санкций, колеблется от 35% во Франции до 59% в Польше.

Среди тех, кто считает санкции неэффективным инструментом, лидируют немцы с 48%. Такого же мнения придерживаются только 25% поляков.

Многие европейцы в ЕС просто не знают, эффективны ли санкции против России. Доля респондентов, выражающих эту неуверенность, наименьшая в Германии и Польше (16%), а наибольшая во Франции (26%).

В общей сложности 66% европейцев считают, что Россия виновата в войне. Около 13% говорят, что не знают, в то время как 11% обвиняют США, 5% указывают на НАТО, а еще 5% видят вину Украины.

Доля тех, кто считает, что Россия несет главную ответственность, колеблется в странах-членах от 54% в Италии до 88% в Польше.

Те, кто не знает, кого винить, составляют вторую по величине группу в ЕС и в каждом государстве-члене в отдельности (Италия 18%, Польша 6%).

В общей сложности почти 20% в ЕС и в каждом государстве-члене в отдельности обвиняют в войне США, НАТО или Украину. Эта группа самая большая в Италии (28%) и самая маленькая в Польше (6%).

"Это единство - важный сигнал. Общие ценности являются краеугольным камнем поддержки, оказываемой Украине ЕС и его государствами-членами. Чем дольше затянется эта война, тем важнее для украинцев знать, что большинство граждан ЕС признают их достижения", - отметила Изабель Хоффманн, эксперт по Европе фонда Bertelsmann Stiftung.

Опрос был проведен в декабре 2022 года среди 13 тысяч респондентов во всех 27 странах-членах ЕС.