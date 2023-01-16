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Українці дали оптимістичний прогноз щодо строків перемоги у війні

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Україна, Понеділок 16 січня 2023 08:48
Українці дали оптимістичний прогноз щодо строків перемоги у війні Фото: українці вірять у перемогу до кінця року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2022 року більш ніж 95% опитаних були впевнені у перемозі України у війні з Росією. При цьому абсолютна більшість респондентів (63,2%) очікують її впродовж найближчого року або навіть швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Інституту соціології НАН України.

Лише 26% відповіли, що війна буде тривати більше року.

Українці дали оптимістичний прогноз щодо строків перемоги у війні

"Отже в суспільстві існують значні сподівання на швидке завершення військового протистояння з Росією, фіналом якого буде наша перемога", - зазначають автори дослідження.

Українці дали оптимістичний прогноз щодо строків перемоги у війні

Збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України у 2022 році виконав Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Опитування проводилося з 19 до 25 грудня 2022 року за мобільними телефонними номерами по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова. У грудні 2022 року 93% українців вірили у перемогу України у війні. Серед тих, хто вірить у перемогу України, 39% вважає, що ця перемога настане до літа 2023 року. 22% роблять ставку на перемогу через 1-2 роки, а ще 20% вважають, що перемоги можна досягти найближчими місяцями.

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