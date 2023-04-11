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Чи передавав Ізраїль Україні летальну зброю: відповідь Нетаньяху

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Уряд Ізраїлю не ухвалював рішення про передачу Україні летального озброєння, відповідно і не відбувалось постачання такої зброї.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Відповідаючи на повідомлення про витік розвідданих США про те, що Ізраїль нібито може надати летальну зброю Україні, Нетаньяху наголосив: "Я не знаю, на чому ґрунтуються ці повідомлення. Ми вирішили допомогти у гуманітарних питаннях, цивільній обороні, системі оповіщення. Не було рішення про передачі смертоносної зброї".

Прем'єр-міністр Ізраїлю також заявив, що зробить все, що в його силах, аби допомогти зупинити війну в Україні.

За даними The New York Times, у "злитих" раніше документах нібито говорилося, що Ізраїль розгляне можливість надання летального озброєння Україні, якщо посилиться тиск з боку США або ж у разі погіршення зв'язків із РФ.

Також раніше прем'єр Ізраїлю заявив, що весь світ опиниться у заручниках, якщо Іран зможе виготовити власну ядерну зброю.

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