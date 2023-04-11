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Передавал ли Израиль Украине летальное оружие: ответ Нетаньяху

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Правительство Израиля не принимало решения о передаче Украине летального вооружения, соответственно и не производились поставки такого оружия.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Отвечая на сообщения об утечке разведданных США о том, что Израиль якобы может предоставить летальное оружие Украине, Нетаньяху подчеркнул: "Я не знаю, на чем основаны эти сообщения. Мы решили помочь в гуманитарных вопросах, гражданской обороне, системе оповещения. Не было решения о передаче смертоносного оружия".

Премьер-министр Израиля также заявил, что сделает все, что в его силах, чтобы помочь остановить войну в Украине.

По данным The New York Times, в "слитых" ранее документах якобы говорилось, что Израиль рассмотрит возможность предоставления летального вооружения Украине, если усилится давление со стороны США или же в случае ухудшения связей с РФ.

Также ранее премьер Израиля заявил, что весь мир окажется в заложниках, если Иран сможет изготовить собственное ядерное оружие.

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