Чи передавати дані лічильника, якщо не користуєтесь газом? Відповідь "Нафтогазу"

Українці зобов'язані передавати показники лічильника газу до 5 числа кожного місяця.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у прес-службі "Нафтогазу".
Однак бувають випадки, коли людина тимчасово виїхала з квартири або будинку, та не використовує газ. Як пояснили у "Нафтогазі" - таким користувачам також варто передавати дані лічильника для того, уникнути некоректних нарахувань.
"Оператор ГРМ (ваш обл- чи міськгаз) може розраховувати витрати на газ "за плановим щомісячним обсягом споживання", якщо не отримує актуальні дані", - пояснили у компанії.
Ті, хто перебувають за кордоном або наразі не проживають у своєму помешканні, можуть передавати показання лічильника через міжнародний номер або скористатися нашими онлайн-сервісами.
Зокрема:
Як відомо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води.
Нагадаємо, що постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.
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