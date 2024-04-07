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Чи передавати дані лічильника, якщо не користуєтесь газом? Відповідь "Нафтогазу"

Ілюстративне фото: газ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українці зобов'язані передавати показники лічильника газу до 5 числа кожного місяця.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у прес-службі "Нафтогазу".

Однак бувають випадки, коли людина тимчасово виїхала з квартири або будинку, та не використовує газ. Як пояснили у "Нафтогазі" - таким користувачам також варто передавати дані лічильника для того, уникнути некоректних нарахувань.

"Оператор ГРМ (ваш обл- чи міськгаз) може розраховувати витрати на газ "за плановим щомісячним обсягом споживання", якщо не отримує актуальні дані", - пояснили у компанії.

Як передати дані

Ті, хто перебувають за кордоном або наразі не проживають у своєму помешканні, можуть передавати показання лічильника через міжнародний номер або скористатися нашими онлайн-сервісами.

Зокрема:

  • особистим кабінетом на сайті my.gas.ua; ​
  • прямим входом на https://gas.ua/uk/indicators для швидкої подачі без реєстрації; ​
  • відправивши SMS на номер 4647; ​
  •  через чатботи у Viber або Telegram.

Як відомо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води. 

Нагадаємо, що постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.

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