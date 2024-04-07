Передавать данные счетчика, если не пользуетесь газом? Ответ "Нафтогаза"

Украинцы обязаны передавать показатели счетчика газа до 5 числа каждого месяца.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в пресс-службе "Нафтогаза".
Однако бывают случаи, когда человек временно выехал из квартиры или дома и не использует газ. Как объяснили в "Нафтогазе" - таким пользователям также следует передавать данные счетчика для того, чтобы избежать некорректных начислений.
"Оператор ГРМ (ваш обл- или горгаз) может рассчитывать расходы на газ "по плановому ежемесячному объему потребления", если не получает актуальных данных", - пояснили в компании.
Те, кто находится за границей или пока не проживают в своем доме, могут передавать показания счетчика через международный номер или воспользоваться нашими онлайн-сервисами.
В частности:
Как известно, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но не касается электроэнергии и холодной воды.
Напомним, чтопоставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .