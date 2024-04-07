RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Передавать данные счетчика, если не пользуетесь газом? Ответ "Нафтогаза"

Иллюстративное фото: газ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинцы обязаны передавать показатели счетчика газа до 5 числа каждого месяца.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в пресс-службе "Нафтогаза".

Однако бывают случаи, когда человек временно выехал из квартиры или дома и не использует газ. Как объяснили в "Нафтогазе" - таким пользователям также следует передавать данные счетчика для того, чтобы избежать некорректных начислений.

"Оператор ГРМ (ваш обл- или горгаз) может рассчитывать расходы на газ "по плановому ежемесячному объему потребления", если не получает актуальных данных", - пояснили в компании.

Как передать данные

Те, кто находится за границей или пока не проживают в своем доме, могут передавать показания счетчика через международный номер или воспользоваться нашими онлайн-сервисами.

В частности:

  • личным кабинетом на сайте my.gas.ua;​
  • прямым входом на https://gas.ua/ru/indicators для быстрой подачи без регистрации;​
  • отправив SMS на номер 4647;​
  • через чаты в Viber или Telegram.

Как известно, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но не касается электроэнергии и холодной воды.

Напомним, чтопоставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз УкраиныГазБеженцыКоммунальные платежи