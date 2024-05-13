Чи передасть Україні Румунія систему Patriot: відповідь прем'єра

Міністр оборони Румунії Ангел Тилвер має серйозні сумніви з приводу того, що Румунія передасть Україні систему оборони Patriot.
Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
При цьому він додав, що не обговорював питання передання системи Patriot із президентом Клаусом Йоганнісом.
"Ми три держави із системою Patriot - це Польща, Румунія і Німеччина. Ми знаємо позицію Німеччини. У нашій країні, згідно з Конституцією, верховним головнокомандувачем армії є президент Клаус Йоганніс. Після візиту президента до Сполучених Штатів у мене ще не було жодних переговорів", - заявив Чолаку.
Він додав, що міністр оборони країни "дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які мають бути передані Україні".
За його словами, рішення ухвалюватимуть разом із президентом Румунії.
"Я твердо переконаний, що ми ухвалимо наймудріше рішення щодо Румунії, перш за все, хороше", - додав Чолаку.
У рамках підтримки України у боротьбі з російською агресією Німеччина оголосила про передачу ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.
Крім німецької системи очікується, що США також можуть надати Україні одну установку Patriot. Цю ініціативу активно підтримала Німеччина.
Раніше Україна вже отримала ракети для систем Patriot від Іспанії та інших західних союзників.
Раніше президент Румунії Клаус Йоханніс заявляв, що відкрито для обговорення відправки системи Patriot до України.
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