Передаст ли Украине Румыния систему Patriot: ответ премьера

Министр обороны Румынии Ангел Тылвэр имеет серьезные сомнения по поводу того, что Румыния передаст Украине систему обороны Patriot.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

При этом он добавил, что не обсуждал вопрос передачи системы Patriot с президентом Клаусом Йоханнисом.

"Мы три государства с системой Patriot - это Польша, Румыния и Германия. Мы знаем позицию Германии. В нашей стране, согласно Конституции, верховным главнокомандующим армии является президент Клаус Йоханнис. После визита президента в Соединенные Штаты у меня еще не было никаких переговоров", - заявил Чолаку.

Он добавил, что министр обороны страны "очень не хочет отдавать эту систему, одну из систем, которые должны быть переданы Украине".

По его словам, решение будет приниматься вместе с президентом Румынии.

"Я твердо убежден, что мы примем самое мудрое решение в отношении Румынии, прежде всего, хорошее", - добавил Чолаку.