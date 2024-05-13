Передаст ли Украине Румыния систему Patriot: ответ премьера
Министр обороны Румынии Ангел Тылвэр имеет серьезные сомнения по поводу того, что Румыния передаст Украине систему обороны Patriot.
Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
При этом он добавил, что не обсуждал вопрос передачи системы Patriot с президентом Клаусом Йоханнисом.
"Мы три государства с системой Patriot - это Польша, Румыния и Германия. Мы знаем позицию Германии. В нашей стране, согласно Конституции, верховным главнокомандующим армии является президент Клаус Йоханнис. После визита президента в Соединенные Штаты у меня еще не было никаких переговоров", - заявил Чолаку.
Он добавил, что министр обороны страны "очень не хочет отдавать эту систему, одну из систем, которые должны быть переданы Украине".
По его словам, решение будет приниматься вместе с президентом Румынии.
"Я твердо убежден, что мы примем самое мудрое решение в отношении Румынии, прежде всего, хорошее", - добавил Чолаку.
Система Patriot
В рамках поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, Германия объявила о передаче еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.
Помимо немецкой системы, ожидается, что США также могут предоставить Украине одну установку Patriot. Эту инициативу активно поддержала Германия.
Стоит отметить, что ранее Украина уже получила ракеты для систем Patriot от Испании и других западных союзников.
Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял, что открыт для обсуждения отправки системы Patriot в Украину.
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