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Чи означає новий рейд в Росію перенесення війни на її територію: думка експерта

Росія, Вівторок 12 березня 2024 19:43
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Чи означає новий рейд в Росію перенесення війни на її територію: думка експерта Фото: російські добровольці здійснили новий рейд в Росію (lehion-svoboda-rosiyi)
Автор: Каріна Левицька, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко

Рейд російських добровольців до Росії сьогодні. цілком ймовірно, може призвести до того, що війна зміститься з України на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал "Під носом у Кремля. Як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ".

У новому рейді, який відбувся сьогодні, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко бачить ознаки того, що війна дійсно може перейти на територію Росії.

"Путінський режим репресує опозиційні рухи, намагається їх знищити. А добровольці виконують важливе завдання, щоб об'єднати всіх, хто протестує проти Путіна і готовий робити це зі зброєю в руках. Наскільки мені відомо, певні успіхи тут є, що може означати поступовий перехід війни на територію РФ", - сказав Мусієнко.

Він зазначив, що це може зайняти деякий час, проте такий розвиток подій, за його словами, цілком ймовірний.

"Можливо, не так швидко, як нам хотілося б, але тенденції закладені", - додав керівник центру.

Прорив кордону РФ

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон".

Зокрема, у Бєлгородській області, прорвавшись на танках, вони просуваються за кількома напрямками. При цьому добровольці "Свобода Росії" виклали відповідне звернення, у якому заявили, що "легіон іде на вибори".

З перехоплення, яке опинилося у розпорядженні РБК-Україна, стало відомо, що вони просунулися за кількома напрямками Грайворонського району. До цього в коментарі РБК-Україна представник ГУР Андрій Юсов прокоментував прорив добровольцями кордону РФ.

Пізніше бійці легіону "Свобода Росії" повідомили, що населений пункт Тьоткіно в Курській області (Росія) перейшов під контроль добровольців, однак бої ще тривають.

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