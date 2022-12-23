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Чи отримуватимуть переселенці допомогу у 2023 році: відповідь Верещук

Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Руслан Гаращенко

Наступного року внутрішньо переміщені особи продовжать автоматично отримувати допомогу від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінреінтеграції.

"З 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжено", - заявила віце-прем'єр Ірина Верещук.

Вона наголосила, що для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не потрібно підтверджувати матеріальний стан. Оскільки допомога на проживання не залежить від отриманого доходу та безстрокова.

Відповідно до порядку надання допомоги на проживання ВПО виплати – це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати його припинення. Тому допомога має й надалі виплачуватись усім внутрішнім переселенцям, без винятку, наголосили у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська благодійна організація HIAS виплатить допомогу мешканцям Київської та Харківської областей, які постраждали від війни. Грошова допомога надається у розмірі 2200 гривень на кожного члена сім'ї протягом 3 місяців.

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Внутрішньо переміщені особи