Чи отримуватимуть переселенці допомогу у 2023 році: відповідь Верещук

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінреінтеграції .

"З 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжено", - заявила віце-прем'єр Ірина Верещук.

Вона наголосила, що для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не потрібно підтверджувати матеріальний стан. Оскільки допомога на проживання не залежить від отриманого доходу та безстрокова.

Відповідно до порядку надання допомоги на проживання ВПО виплати – це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати його припинення. Тому допомога має й надалі виплачуватись усім внутрішнім переселенцям, без винятку, наголосили у Мінреінтеграції.