Будут ли переселенцы получать помощь в 2023 году: ответ Верещук

В следующем году внутренне перемещенные лица продолжат автоматически получать помощь от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреинтеграции .

"С 1 января 2023 года автоматическое начисление пособия на проживание внутренне перемещенным лицам будет продлено", - заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Она отметила, что для получения помощи внутренним переселенцам не нужно подтверждать материальное состояние. Поскольку помощь на проживание не зависит от полученного дохода и бессрочна.

Согласно порядку предоставления помощи на проживание ВПЛ выплаты – это отдельный вид пособия, который назначается с месяца обращения без конечной даты его прекращения. Поэтому помощь должна и дальше выплачиваться всем внутренним переселенцам, без исключения, подчеркнули в Минреинтеграции.