Чи отримала вже Росія ракети від Ірану: що кажуть в розвідці

Станом на 3 листопада існує інформація про укладені контракти на балістичні ракети з Ірану до Росії. Проте мова йде і про інше озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представник ГУР Міноборони Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Наразі точно є підтвердження про укладені контракти (на балістичні ракети - ред.) і про отримання всіх необхідних погоджень", - заявив Юсов.

За його словами, є підтвердження, що партія понад 1000 одиниць може мати місце, але це не тільки ракети, а й інша зброя.

"Зараз ми говоримо про найближчу партію - це безпілотники. Це 200 дронів, які вже йдуть в Росію. Інша інформація наразі відстежується", - додав представник ГУР.