RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Получила ли Россия ракеты от Ирана: что говорят в разведке

Фото: иранские баллистические ракеты (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

По состоянию на 3 ноября существует информация о заключенных контрактах на баллистические ракеты из Ирана в Россию. Однако речь идет и о другом вооружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представитель ГУР Минобороны Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Пока точно есть подтверждение о заключенных контрактах (на баллистические ракеты - ред.) и о получении всех необходимых согласований", - заявил Юсов.

По его словам, есть подтверждение, что партия более 1000 единиц может иметь место, но это не только ракеты, но и другое оружие.

"Сейчас мы говорим о ближайшей партии - это беспилотники. Это 200 дронов, которые уже идут в Россию. Другая информация отслеживается", - добавил представитель ГУР.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран готовится отправить России около 1 тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия "земля-земля" и более ударных беспилотников.

Напомним, по данным украинской разведки, РФ может применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 километров уже в следующем месяце.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИранВойна в Украине