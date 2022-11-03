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Чи отримала вже Росія ракети від Ірану: що кажуть в розвідці

Новость на русском →
Четвер 03 листопада 2022 17:10
Чи отримала вже Росія ракети від Ірану: що кажуть в розвідці Фото: іранські балістичні ракети (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Станом на 3 листопада існує інформація про укладені контракти на балістичні ракети з Ірану до Росії. Проте мова йде і про інше озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представник ГУР Міноборони Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Наразі точно є підтвердження про укладені контракти (на балістичні ракети - ред.) і про отримання всіх необхідних погоджень", - заявив Юсов.

За його словами, є підтвердження, що партія понад 1000 одиниць може мати місце, але це не тільки ракети, а й інша зброя.

"Зараз ми говоримо про найближчу партію - це безпілотники. Це 200 дронів, які вже йдуть в Росію. Інша інформація наразі відстежується", - додав представник ГУР.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран готується відправити Росії близько 1 тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії "земля-земля" та більше ударних безпілотників.

Нагадаємо, за даними української розвідки, РФ може застосувати проти України іранські балістичні ракети з дальністю до 700 кілометрів вже наступного місяця.

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